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الشيخ نعيم قاسم: ايران بدعمها للمستضعفين وتحرير فلسطين والقدس قدمت رؤية شاملة للتحرير

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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