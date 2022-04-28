السفارة الإيرانية في بيروت تحيي يوم القدس العالمي

العالم ـ لبنان

وقال السفير الايراني محمد جلال فيروزنيا في كلمته أن العمليات البطلولية والنوعية للفلسطينيين وتصدي المرابطين في الأقصى يؤكد حقيقية راسخة بان العدو لا يردع الا عبر المقاومة الشعبية.

وأضاف: القدس هي المحور وفلسطين القضية الرئيسية وإيران تؤكد دعمها ووقوفها الى جانب الفلسطينيين لتحقيق دولتهم المستقلة.

وتابع: لابد في يوم فلسطين ان نستذكر شهداء المقاومة وفي طليعتهم الشهيد قاسم سليماني. لقد تغيرت معادلة القوة لصالح الفلسطينيين الذين قاتلوا في البداية بالحجارة.

وقال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمته في هذه الاحتفالية أن المشروع الايراني في المنطقة مشروع ضد الاستكبار ودعم فلسطين وهو مشروع يعطي ولا يأخذ، مؤكدا أن ايران بدعمها للمستضعفين وتحرير فلسطين والقدس قدمت رؤية شاملة للتحرير.

وأكد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة في إحياء يوم القدس العالمي في بيروت: المقاومة مدعومة علميا وسياسيا قبل أن تكون مدعومة عسكريا ولوجستيا، مضيفا: المقاومة امزجت الشعار مع العمل الدؤوب.

وتابع: خروج المطبعين من ساحة المواجهة أفضل للمقاومة، مضيفا: صراعنا هو صراع مع الباطل.

وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة: حتمية زوال "إسرائيل" امر يقيني يتداوله الاسرائيليون، مؤكدا: زوال "اسرائيل" في الرأي العام الصهيوني وثقافتهم حقيقة توراتية حتمية حتى قبل تأسيس الكيان المحتل.

#القدس_هي_المحور