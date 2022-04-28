الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
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روسيا تقول إنها فرضت حظرا على دخول نحو 600 كندي بينهم رئيس الوزراء جاستن ترودو بسبب ما وصفته بأنه "أعمال عدائية" من جانب القيادة الكندية

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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