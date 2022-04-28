الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

سماع دوي انفجارين قويين في العاصمة الأوكرانية كييف

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد الحوثي:مع استمرار مساعي التطبيع تزداد أهمية يوم القدس العالمي

شاهد بالفيديو... إستعدادات واسعة للمشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي

ابن سلمان يواجه مستقبلاً غامضاً .. لماذا ينقلب الغرب عليه؟!

الصين:مسؤولية مساعدة السوريين تقع على عاتق المجتمع الدولي

الشيخ قاسم: ايران بدعمها للمستضعفين وتحرير فلسطين قدمت رؤية شاملة للتحرير

شاهد.. إدانات يمنية واسعة لمواصلة تحالف العدوان خرق الهدنة