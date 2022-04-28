قرار من الأمن العام اللبناني يثير ضجة كبيرة

العالم - لبنان

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذا القرار، في حين رأى البعض أن هذا القرار يتحمل مسؤوليته لـ"مصرف لبنان".

هذا وصدر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني بيان قالت فيه: "شهدت دوائر المديرية العامة للأمن العام ومراكزها الإقليمية اعتبارا من العام 2020 ضغطا كبيرا على طلبات جوازات السفر، فاقت عشرات أضعاف الأعوام السابقة، مما أثر على مخزون جوازات السفر لديها، وكانت المديرية، من أجل تدارك هذا الوضع قبل أن يتفاقم، سيما وأن الحصول على جواز سفر هو حق لكل لبناني، اتخذت مطلع العام 2021 الإجراءات الإدارية اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية لتأمين جوازات سفر جديدة، وتواصل المسؤولون فيها مع إدارات الدولة ومؤسساتها لإبرام العقود المطلوبة، والتعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع".

وأضاف البيان: "ولكن حتى تاريخه، لم يتم إيفاء الشركة المتعاقدة قيمة العقد الموقع، مما أدى إلى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة إلى الأمن العام، في وقت بدأت الكمية المتوفرة من جوازات السفر بالنفاذ".

وتابع: "بناء عليه، اضطرت المديرية العامة للأمن العام إلى وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر اعتبارا من تاريخ 27 أبريل 2022 حفاظا على مصداقية الأمن العام أمام المواطنين لعدم منحهم مواعيد جديدة دون إمكانية استقبالهم، وذلك لحين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة، مع العلم أن كل من لديه موعدا على المنصة سيتم منحه جواز سفر وفقا للموعد المعطى له سابقا".