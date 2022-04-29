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هاشتاغ.. يوم القدس العالمي يتصدر منصة تويتر

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج "هاشتاغ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات طهران الى يوم الجمعة الاخير من شهر رمضان الكريم، اليوم الذي يجتمع فيه العالم حول القضية الأحق والأهم، القدس.

العالم - هاشتاغ

يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني قدس سره قبل ثلاثة واربعين عاما ليصبح محطة سنوية عالمية لتأكيد التمسك بهذه القضية المقدسة

كما تطرق البرنامج الى انتقاد الشعوب العربية من السفير الفلسطيني في دولة الكويت بالقول: أن تكون سفيرا لفلسطين يعني ان تكون رائدا في تحشيد الدعم لقضيتك وأن تدافع عن شعبك في مواجهة الإحتلال. مؤكدين عبر منصة توتير ان هذا لم يحصل مع السفير الفلسطيني في الكويت رامي طهبوب الذي تلقى درسا في دعم المقاومة الفلسطينية من ناشط كويتي التقاه في الشارع ووجه له خطابا من صميم قلب الشارع العربي والإسلامي المساند للقضية الفلسطينية.

البرنامج تطرق ايضا الى تراجع وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة عن قرار منع التهجد والدعاء في المساجد، في الوقت الذي ما زالت الدعوات لإقالته تحظى بزخم كبير في الشارع. خاصة وان السلطات تسمح بالحفلات والمباريات في ظل جائحة كورونا بينما تمنع التجمع في المساجد بحجة كورونا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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