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اعتقال 'إرهابي' شغل مناصب عدة في 'داعش' بكركوك العراقية

اعتقال 'إرهابي' شغل مناصب عدة في 'داعش' بكركوك العراقية
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الخميس، عن اعتقال "إرهابي" شغل مناصب عدة في "داعش" الارهابي بمحافظة كركوك.

العالم - العراق

وقالت الوكالة في بيان، إن "عملية استخباراتية جديدة تضاف الى سجل العمليات التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والتي تمكنت من خلالها من القاء القبض على أحد الارهابيين الخطرين العاملين ضمن صفوف داعش الارهابي والمطلوب وفق احكام المادة (٤/ إرهاب)".

وأضاف البيان أن المعتقل "شغل عدة مناصب ارهابية بعد ما انتمى لداعش عام سنة ٢٠١٤ منها امر سيطرة لمدة ثلاثة اشهر بما يسمى قاطع كركوك البو جبر ومن ثم امر سيطرة جسر الدخان ومن ثم امر سيطرة التحدي بقضاء الحويجة حتى عام ٢٠١٦ نقل الى ما يسمى الادارة العسكرية ضمن قاطع كركوك بصفة ناقل اسلحة ومن ثم عمل بمايسمى ديوان الجند"، مشيراً الى أنه "من خلال التحقيقات الاولية اعترف بالاشتراك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عملية التحرير".

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اعتقال 'إرهابي' شغل مناصب عدة في 'داعش' بكركوك العراقية