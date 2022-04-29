البيت الابيض: واشنطن تبقى لديها 250 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا

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وأضافت بساكي: "كما تعلم، خصصنا 3.5 مليار دولار للمساعدة العسكرية. يتبقى لدينا 250 مليون دولار من هذا المبلغ.. من الواضح أننا سنعمل على تسريع نقلهه إلى الأوكرانيين من أجل الاستمرار في تقديم المساعدة لهم، حتى تكون لديهم الأسلحة والمدفعية والمعدات اللازمة".

وكان بايدن قد طلب 33 مليار دولار من الكونغرس لدعم أوكرانيا، بما في ذلك 20.4 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

وتقوم الولايات المتحدة بنقل الأسلحة والذخيرة من البنتاغون إلى القوات الأوكرانية، بما في ذلك المدفعية وناقلات الجند المدرعة والمركبات الجوية بدون طيار. وتشارك ثلاثون دولة أخرى في عمليات التسليم.

في وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

كما صرح الكرملين بأن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.