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مراسل العالم: جنود الاحتلال يحاصرون مئات المصلين داخل المصلى القبلي ويعتلون أسطح المسجد الأقصى المبارك ويغلقون الأبواب

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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