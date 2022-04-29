لحظة بلحظة.. انطلاق فعاليات احياء يوم القدس العالمي

العالم - فلسطين

وتمثل مناسبة يوم القدس العالمي التي دعا الى احيائِها الامام الخميني قدس سره، رمزية خاصة للمسلمين حول العالم، إذ انها مناسبة تعيد القاء الضوء على الحقوقِ السليبة للفلسطينيين الذين تركوا وحدهم من قبل دول عربية حملت زيفا لواء تحرير القدس لسنوات، وسقطت عند اول انعطافة تطبيعية مع الكيان الاسرائيلي تحتَ العصا الاميركية.

جهاد

مسؤول بالجهاد الاسلامي: يوم القدس فرصة لاعادة احياء القضية الفلسطينية

قال مسؤول الجهاد الاسلامي من سوريا خالد خالد ان الملايين يشاركون في احياء يوم القدس العالمي للتاكيد على اهمية مدينة القدس وموقع مدينة القدس الذي مهوى قلوب الجميع على المستوى الانساني والاسلامي والعربي فمدينة القدس اصبحت اليوم عنوان المواجهة مع كيان الاحتلال . واضاف خالد خالد في حوار خاص لقناة العالم خلال التغطية الخاصة بفعاليات احياء يوم القدس العالمي، ان الجميع ينظر الى يوم القدس العالمي على انه فرصة لاعادة احياء القضية الفلسطينية وخاصة ان القدس بما تمثل اليوم في هذه المرحلة تستطيع ان تشكل رافعة للامة الاسلامية جمعاء. واشار خالد الى ان النداء المبارك الذي اطلقه الامام الخميني (قده) والذي يدل على بصيرة هائلة تمتع بها عندما ادرك ان القدس تستطيع ان توحدالامة الاسلامية والتي تحتوي عدد من التباينات بين اطيافها لكن القدس تستطيع ان تكون الحامل الاساسي لوحدة هذه الامة. وتابع ان الشعب الفلسطيني المرابط اليوم عندما ينظر الى هذا العمق الهائل الذي يسانده على الاقل على المستوى الشعبي يدرك تماما ان هذه المعركة معركة كبيرة ويزداد اصرارا يوما بعد يوم على تحمل تكليفة المواجهة لان هذه المعركة خاصة بالشعب الفلسطيني ولكن في جوهرها هي قضية كل عربي وكل مسلم وكل حر في هذا العالم.

* مراسل العالم: مسيرات يوم القدس العالمي في مدينة البصرة جنوبي العراق ستنطلق من شارع الإمام الخميني

حيدري

مراسل العالم يتحدث عن اجواء العاصمة طهران في يوم القدس العالمي

افاد مراسل العالم في طهران بإن فعاليات احياء يوم القدس العالمي في العاصمة الإيرانية طهران، ستنطلق بعد ساعة تزامنا مع كافة المحافظات والمدن في البلاد. وقال مراسل قناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بفعاليات احياء يوم القدس العالمي، إن ساحة انقلاب( الثورة الاسلامية) بمركز العاصمة الايرانية طهران النقطة التي ستكون وجهة فهاليات احياء يوم القدس العالمي. واضاف ان المسيرات سوف تنطلق من عشر مساجد في انحاء العاصمة الايرانية طهران، وستتجه هذه المسيرات العشر نحو ساحة انقلاب لاحياء يوم القدس العالمي.

* الاحتلال يحاصر مئات المصلين داخل المسجد الاقصى المبارك

* مراسل العالم: في يوم القدس العالمي يقوم الاحتلال برفع التصعيد ويفرض التقييدات على المصلين

* مراسل العالم: بعد صلاة الفجر اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الاقصى واعتدت على المصلين في المصلى القبلي وباب الرحمة والمصلى المرواني

في يوم القدس.. الاحتلال يحاصر مئات المصلين في الأقصى

أفاد مراسل العالم في القدس المحتلة أن جنود الاحتلال الاسرائيلي يحاصرون مئات المصلين داخل المسجد الأقصى. وقال مراسل العالم، أن الاحتلال يواصل محاصرة المصلين الفلسطينيين لكافة المصليات في المسجد الاقصى المبارككافة المصليات في المسجد الاقصى المبارك، المسجد القبلي والمسجد المرواني وقبة الصخرة ومصلى باب رحمة.

واضاف، أن هناك اعداد كبيرة من المصلين والمرابطين يتواجدون بداخل هذه المصليات. واوضح مراسلنا أن قوات الا حتلال الاسرائيلي اقتحمت باحات المسجد الاقصى المبارك عقب انتهاء صلاة الفجر، وأطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المصلين، سواء داخل المصليات او خارجها، قامت بالاعتداء على على النساء والأطفال والشيوخ.

واشار مراس قناة العالم، الى أن قوات الإحتلال مازالت تتمركز عند باب المغاربة احد ابواب المسجد الاقصى المبارك وهو قريب من المصلى القبلي. وتابع:أن القوات الاحتلال قامت بتكسير نوافذ المسجد القبلي والقاء قنابل الصوت باتجاه المحاصرين بالمسجد، وسط هتافات وتكبيرات المرابطين والمصلين.

خضر شاهين

* مراسل العالم : المسيرات ستنطلق في طهران من 10 نقاط وستشهد اكثر من 900 مدينة بانحاء البلاد مسيرات يوم القدس العالمي

* مراسل العالم: المسيرات في العاصمة الإيرانية طهران تنطلق تمام الساعة العاشرة بدءا من ساحة "انقلاب"

من المقرر أن تبدا مسيرات يوم القدس العالمي عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف بتوقيت غرينيتش) بمشاركة شعبية واسعة، وخاصة الأكاديميين والشباب والرياضيين في العاصمة طهران وفي نفس الوقت في جميع أنحاء البلاد.

فبعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا يجري الترتيب لتنظيم مسيرات كبرى بالتزامن مع إيران في أكثر من 90 دولة بحضور مسلمين وأحرار من الديانات السماوية الأخرى على شكل مسيرات وتنديد بالكيان القاتل للأطفال ودفاعاً عن شعب فلسطين المظلوم والقدس الشريف.

هذا و سيلقي قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيدعلي خامنئي عصر اليوم الجمعة، خطابا مباشرا عبر التلفزيون وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي.

العراق

العراق بكافة طوائفه يشارك في فعاليات أحياء يوم القدس العالمي

نظمت دار الافتاء العراقية بالتنسيق مع تجمع علماء التقريب في العراق وقفة تضامنية دعما للشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعا عن المسجد الاقصى المبارك تحت شعار 'البراءة من التطبيع عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وآله. مؤتمرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، مستنكرة لاعتداءات الكيان الاسرائيلي، بالتزامن مع يوم القدس العالمي، شهدتها بغداد ومحافظات عراقية، المشاركة لم تقتصر على فئة من النسيج المجتمعي العراقي دون اخرى بل شارك بها كل الطيف المجتمعي احياء لهذا اليوم الذي ارتبط بنصرة الاقصى. وقال رئيس المجلس الوطني للتقريب والاديان الشيخ يوسف الناصري: "هذا المؤتمر والتجمع المنسق والملون من كل المذاهب والاديان والطوائف ما هو الا ظاهرة صحية يتبناها شعبنا المجاهد في العراق المناضل الكبير في العراق وهو رسالة الى كل شعوب الأرض أن قضية فلسطين هي القضية المصيرة والاساس لتحريرنا ولإعادة توزيع الثورة بشكل عادل". بدوره قال المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية في بغداد: "ما لاحظناه اليوم في العاصمة العراقية بغداد، عشرات الفعاليات والوقفات والمهرجانات، تأييدا ونصرة للقدس، للمسجد الاقصى، للقبة الصخرة، لفلسطين وشعب فلسطين". بصورة رسمية وشعبية وسياسية جاء الرفض العراقي لكل محاولات التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، عبر الفعاليات التي اخذت تترى بالتزامن مع يوم القدس، فعاليات اقترنت بتوجيه سهام النقد للدول العربية والاسلامية التي اتخذت من التطبيع منهجا على حساب القضية الفلسطينية. وقال ممثل الإمام الخامنئي في العراق السيد مجتبى الحسيني: "هم یخضعون لقوى الإستكبار في مسئلة التطبيع، يطبعون علاقاتهم مع الكيان الصهويني، بينما نحن نرى ان الكيان الصهيوني وزع وزرع في بلاد المسلمين لتضعيف الاسلام". من جانبه قال الشيخ عبد الأمير الكيلاني وهو إمام وخطيب: "تضامنا مع شعبنا الفلسطيني ضد حملات التطبيع التي تقوم بها بعض الدول العربية، ونعتبر التطبيع عبثية وانعدام في الرؤية السياسية، فضلا على انها تمثل موقفا مضادا لإرادة الامة وخيانة للقضية الفلسطينية". يوم القدس تجسيد ورمز، تجسيد لوحدة المسلمين تجاه القضية الاولى بالنسبة للمسلمين المتثملة بالقضية الفلسطينية، ورمز للمقاومة التي اتخذت من مقارعة المحتل تطبيقا بعيد عن الشعارات والاقاويل، هذه من وجهة نظر فعاليات شعبية تفاعلت مع ذكرى احياء يوم القدس العالمي الذي دعا اليه الإمام الخميني قدس سره وما يزال مستمرا رغم مرور السنين.

#القدس_هي_المحور