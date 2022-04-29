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شاهد..في يوم القدس، الاحتلال يحاصر مئات المصلين في الأقصى

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في القدس المحتلة أن جنود الاحتلال الاسرائيلي يحاصرون مئات المصلين داخل المسجد الأقصى.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم، أن الاحتلال يواصل محاصرة المصلين الفلسطينيين لكافة المصليات في المسجد الاقصى المبارككافة المصليات في المسجد الاقصى المبارك، المسجد القبلي والمسجد المرواني وقبة الصخرة ومصلى باب رحمة.

واضاف، أن هناك اعداد كبيرة من المصلين والمرابطين يتواجدون بداخل هذه المصليات.

واوضح مراسلنا أن قوات الا حتلال الاسرائيلي اقتحمت باحات المسجد الاقصى المبارك عقب انتهاء صلاة الفجر، وأطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المصلين، سواء داخل المصليات او خارجها، قامت بالاعتداء على على النساء والأطفال والشيوخ.

واشار مراس قناة العالم، الى أن قوات الإحتلال مازالت تتمركز عند باب المغاربة احد ابواب المسجد الاقصى المبارك وهو قريب من المصلى القبلي.

وتابع:أن القوات الاحتلال قامت بتكسير نوافذ المسجد القبلي والقاء قنابل الصوت باتجاه المحاصرين بالمسجد، وسط هتافات وتكبيرات المرابطين والمصلين.

المزيد من التفاصيل في الفيديوالمرفق..

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