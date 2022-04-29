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وفد المبعوثين الدوليين: زيارة السودان تعبير عن دعم لعملية الانتقال فيه

وفد المبعوثين الدوليين: زيارة السودان تعبير عن دعم لعملية الانتقال فيه
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

وصف وفد المبعوثين الدوليين زيارته إلى السودان بأنها تعبير عن دعم ومساندة دولهم لعملية الانتقال في السودان.

العالم _ افريقيا

جاء ذلك في لقاء جمع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو مع الوفد الذي يضم المبعوثين الأمريكي، والنرويجي، والألماني والفرنسي، ومبعوث المملكة المتحدة، وترأسته مبعوثة الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن اللقاء بحث "الجهود المبذولة لبدء الحوار بين الأطراف السودانية بتسهيل من الآلية الثلاثية المتمثلة في الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والإيقاد، وتهيئة البيئة الملائمة للحوار بما يؤمن تشكيل حكومة جديدة واستكمال عملية الانتقال وصولاً لمرحلة الانتخابات".

وأضافت الوكالة أن دقلو قدّم شرحا مفصلا للمبعوثين حول مجمل الأوضاع بالبلاد، والجهود المبذولة من قبل الحكومة لمعالجة القضايا كافة، بما في ذلك أهمية التوافق بين جميع السودانيين، وأكد دعم أطراف المبادرة الثلاثية بوصفهم ميسّرين للحوار.

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وفد المبعوثين الدوليين: زيارة السودان تعبير عن دعم لعملية الانتقال فيه