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محافظ نينوى يكشف التحقيقات الأولية لأسباب انفجار الموصل

محافظ نينوى يكشف التحقيقات الأولية لأسباب انفجار الموصل
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشف محافظ نينوى في العراق نجم الجبوري عن التحقيقات الأولية لانفجار المجموعة الثقافية في مدينة الموصل مساء الخميس.

العالم - العراق

وقال الجبوري في تصريح صحفي نقله عنه مكتبه الاعلامي :"تشير التحقيقات إلى أن سبب الانفجار في أحد الفروع في منطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل ناجم عن خلل أصاب منظومة سيارة {محورة} تعمل بالغاز".

وأضاف "لا يوجد ضحايا بالإنفجار وإصابة بسيطة لمدني واحد".

وكانت خلية الإعلام الأمني أفادت في بيان سابق الخميس بإصابة مدني اثر انفجار داخل عجلة نوع "اوبل فكترا" داخل شارع فرعي خلف شارع المجموعة الثقافية في مدينة الموصل، مما ادى الى احتراق العجلة، كمعلومات أولية عن الحادث" مشيرة الى ان "خبراء الأدلة الجنائية شرعوا بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار".

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