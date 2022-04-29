وزير الخارجية: إيران ترى المقاومة أهم خيار في مواجهة اعتداءات الاحتلال

العالم - إيران

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمير عبداللهيان قبل كلمة الرئيس إبراهيم رئيسي خلال استقباله مساء الخميس السفراء والدبلوماسيين للدول الإسلامية المعتمدين لدى طهران على أعتاب يوم القدس العالمي.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى تصعيد الأعمال العدوانية والوحشية للكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة، وقال: إن استمرار جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين يضاعف مسؤوليتنا كدول وحكومات إسلامية مئة مرة.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما زالت ترى المقاومة أهم خيار لمواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني و"في الوقت ذاته فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحكمة قائد الثورة الإسلامية قدمت مبادرة سياسية تتضمن إجراء الاستفتاء العام لتحديد مصير فلسطين بيد سكانها الحقيقيين والأصليين".

وقال: نأمل بأن نشهد قريبا تاسيس الدولة الفلسطينية الموحدة في كافة أرجاء أرض فلسطين الأم والتاريخية وعاصمتها القدس الشريف.

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