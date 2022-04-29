مسؤول بالجهاد الاسلامي:يوم القدس فرصة لاعادة احياء القضية الفلسطينية

العالم - خاص العالم

واضاف خالد خالد في حوار خاص لقناة العالم خلال التغطية الخاصة بفعاليات احياء يوم القدس العالمي، ان الجميع ينظر الى يوم القدس العالمي على انه فرصة لاعادة احياء القضية الفلسطينية وخاصة ان القدس بما تمثل اليوم في هذه المرحلة تستطيع ان تشكل رافعة للامة الاسلامية جمعاء،

واشار خالد الى ان النداء المبارك الذي اطلقه الامام الخميني (قده) والذي يدل على بصيرة هائلة تمتع بها عندما ادرك ان القدس تستطيع ان توحدالامة الاسلامية والتي تحتوي عدد من التباينات بين اطيافها لكن القدس تستطيع ان تكون الحامل الاساسي لوحدة هذه الامة.

وتابع ان الشعب الفلسطيني المرابط اليوم عندما ينظر الى هذا العمق الهائل الذي يسانده على الاقل على المستوى الشعبي يدرك تماما ان هذه المعركة معركة كبيرة ويزداد اصرارا يوما بعد يوم على تحمل تكليفة المواجهة لان هذه المعركة خاصة بالشعب الفلسطيني ولكن في جوهرها هي قضية كل عربي وكل مسلم وكل حر في هذا العالم.

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