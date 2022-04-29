يوم القدس العالمي.. صمود ومقاومة وإنتصار

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الباحث في الشؤون الدولية الدكتور علي فضل الله ان هناك قاعدة تقول ان مستوى عدوك يحدد مستواك ومستوى الهدف الذي تضعه لنفسك يحدد مستواك.

وأضاف ان بعض الجهات والانظمة لديها أدات محدودة تنحصر في ادانة حكمها وكان لافتا قبل اربعين عاما ان يكون الهدف بهذا المستوى، بالنسبة لإيران هو تحرير القدس.

الدكتور علي فضل الله اضاف ان قوى التحرير ومنظمات التحرير في المنطقة اصبحت لديها امكانات حقيقية للدفاع عن القضية الفلسطينية وهذا ما يقلق الاحتلال.

وأكد ان انظمة التحرير والشعوب في المنطقة لديها هدف واضح ومحدد وهو تحرير القدس من دنس الاحتلال مضيفا انه لا شك بأن الانتصار حتمي.

واشار الى انه على الجميع الاعتراف بيوم القدس العالمي سواء من كان مع ايران أو ضد ايران في موقفها من القضية الفلسطينية واضاف ان ايران مصرة في دعمها للقضية الفلسطينية وذلك لأسباب عقائدية عميقة.

من جهتها قالت الناشطة السياسية الدكتورة آمال وهدان ان أجواء المواجهة والمقاومة والانتصار انعكست على أجواء يوم القدس العالمي، مؤكدة ان ربع مليون فلسطيني تمكنوا بكافة الطرق من الوصول الى القدس وان العديد منهم دخل في مغامرات بالعبور عبر جدار الفصل العنصري للوصول الى المسجد الاقصى.

وأضافت ان المستجد يؤكد ان الشعب الفلسطيني في المراحل الاخيرة من الصراع مع الاحتلال والاستعمار العالمي وان الشعب الفلسطيني يتجه نحو الانتصار.

الدكتورة آمال وهدان اكدت ان الانظمة العربية المهزومة تقرأ الخارطة بطريقة مقلوبة وتقرأ التاريخ بطريق مقلوب بشأن القضية الفلسطينية، مضيفة ان هذا الواقع ناتج عن موقع هذه الانظمة التابعة للنظام الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة.

واشارت الى ان الشعب الفلسطيني يخوض الصراع مع المحتل والمستعمر في القدس المحتلة ويعلم ان الشعوب العربية والاسلامية الى جانبه وان الجمهورية الاسلامية منذ تأسيسها تقف الى جانبه.

بدوره قال مسؤول حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة ان الاحتلال الاسرائيلي يعيش اليوم أزمة وجود بسبب ان منظومته الأمنية باتت تتهاوى من يوم لآخر ويعيش حالة من الهشاشة الحقيقية.

وأضاف ان الشعب الفلسطيني ومقاومته يتحدثون عن زوال الاحتلال الاسرائيلي المؤقت الذي بات اليوم جميع اركانه تتهاوى أمام ضربات وفعل المقاومة.

الدكتور نائل أبو عودة أكد ان طبيعة الصراع مع الصهاينة تقف أمام تحول جديد لم يشهده تاريخ الصراع مع المحتل منذ اكثر من اثنين وسبعين عاما.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. علي فضل الله – باحث في الشؤون الدولية

د. آمال وهدان – ناشطة سياسية

د. نائل أبو عودة – مسؤول حركة المجاهدين

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6152168