مقتل موظف في شركة عسكرية أمريكية خاصة في أوكرانيا

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وأخبرت والدته ريبيكا كابريرا قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الشركة أرسلته للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ودفعت له ثمن ذلك.

وقالت كابريرا لشبكة "سي إن إن": "أراد أن يذهب لأنه كان يؤمن بما كانت أوكرانيا تقاتل من أجله، وأراد أن يكون جزءا منه لاحتوائه هناك حتى لا يأتي إلى هنا، وربما لن يضطر جنودنا الأمريكيون إلى المشاركة فيه".

سافر كانسيل إلى بولندا في 12 مارس/ آذار، وسرعان ما عبر إلى أوكرانيا. ووفقا لكابريرا، كان يقاتل في أوكرانيا مع أشخاص من بلدان مختلفة.

يشار إلى أن مرتزقة من مختلف البلدان يصلون إلى أوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في البلاد.