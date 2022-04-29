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بالفيديو.. انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في العراق

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في العراق انه انطلقت مسيرات حاشدة تلبية لدعوة الامام الخميني (قده) لاحياء يوم القدس العالمي في اخر جمعة من شهر رمضان المبارك للتاكيد على نصرة الشعب الفلسطيني.

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا في حوار خاص لقناة العالم خلال التغطية الخاصة بفعاليات احياء يوم القدس العالمي، ان المسيرات رفعت شعارات تندد بانتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مؤكده وقوف الشعب العراقي الى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الصهيوني.

وتابع مراسلنا ان الشعارات اكدت رفضها المطلق للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني ومندده بمحاولات بعض الجهات السياسية والعربية وبعض دول مجلس التعاون التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

واشار مراسلنا ان المسيرات ستستمر لعدة ساعات وقد انطلقت مسيرات من وسط محافظة البصرة من شارع اسمه الامام الخميني ، لافتا الى مشاركة جميع شرائح المجتمع صغارا وكبارا لما لدى قضية القدس اهمية لدى الشعب العراقي.

المزيد من التفاصيل في الفيديوالمرفق..

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