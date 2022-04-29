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وزير الخارجية العماني يستقبل وزيرالدفاع الصيني

وزير الخارجية العماني يستقبل وزيرالدفاع الصيني
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ,وزير الدفاع الصيني وي فنج هو والذي يقوم حاليًا بزيارة إلى سلطنة عمان.

العالم-عمان

وتم خلال اللقاء التطرق إلى التطور الذي تشهده العلاقات العمانية الصينية في مختلف المجالات بالإضافة إلى سبل تعزيزها، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك بين البلدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وقال البوسعيدي في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر: “أكدنا مع الوزير الصيني على علاقات التعاون والصداقة بين بلدينا والعمل على استكشاف مزيد من مجالات الشراكة والاستثمار في مختلف القطاعات ومنها مجالات التنوع الاقتصادي وأمن الطاقة والأمن الغذائي. كما تبادلنا وجهات النظر حول القضايا العالمية والمستجدات الإقليمية والدولية”.

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