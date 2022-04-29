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السيد الحكيم: إحياء يوم القدس تنبيه لخطورة تطبيع القضية الفلسطينية ونطالب بإيقاف تمدد الكيان الصهيوني

السيد الحكيم: إحياء يوم القدس تنبيه لخطورة تطبيع القضية الفلسطينية ونطالب بإيقاف تمدد الكيان الصهيوني
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال السيد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، إن فلسطين وقضية شعبها وأرضها ومقدساتها لا تقتصر على الفلسطينيين لوحدهم كما يسعى البعض لتقزيمها وتحجيمها، وإنما هي قضية الأمتين العربية والإسلامية ومن ثم الإنسانية جمعاء.

العالم - العراق

وأكد بيت المقدس ثالث الأماكن المقدسة لدى المسلمين، فيه المسجد الأقصى، الذي أسري بالنبي محمد "صلى الله عليه وآله وسلم" إليه، ومنه عرج به إلى السماء، وهو أولى القبلتين، ومهوى أفئدة المسلمين.

وأضاف: إن إحياء يوم القدس العالمي هو لتأكيد هذا الحق، وإبقاء صوته صادحا يوقظ الضمير الإنساني وينبه أحرار العالم إلى خطورة مخططات سرقته وتطبيع وتمييع قضيته ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.

ونجدد في هذا اليوم دعوتنا للمجتمع الدولي ومنظماته العالمية، الإنسانية والحقوقية ومطالبتها باتخاذ مواقف جادة لإيقاف التمدد غير المشروع للكيان الصهيوني والتنديد بسياسة قضم الأراضي وتجريف المزارع والبساتين وتشييد المستوطنات عليها بغير وجه حق، والعمل على إيجاد الحل العادل الشامل للقضية الفلسطينية.

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السيد الحكيم: إحياء يوم القدس تنبيه لخطورة تطبيع القضية الفلسطينية ونطالب بإيقاف تمدد الكيان الصهيوني