شاهد..الفلسطينيون يعتزمون احياء اخر جمعة من رمضان في الاقصى

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، خلال التغطة الخاصة بفعاليات يوم القدس العالمي، إن اكثر الاماكن المتواجدة فيها الفلسطينيون للذهاب الى المسجد الاقصى هو حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة والمكان الثاني هو حاجز بيت لحم المؤدي الى مدينة القدس والذي يفصل ما بين مدينة جنوب الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

واشار مراسلنا الى ان حاجز قلنديا يتواجد فيه العدد الاكبر من الفلسطينيين، لان اهالي مدينة رام الله ونابلس، طولكرم، قلقيليا، جنين، وسلفين، يعبرون من هذا الحاجز من اجل الوصول الى المسجد الاقصى.

واوضح مراسلنا، بان هناك اجراءات مشددة من قبل الاحتلال الاسرائيلي لعرقة وصول الفلسطيين للمسجد الاقصى لذا يعتلى اكثير الحاجز من اجل الوصول مما سقوط 400 شخص خلال هذه محاولة عبور الحاجز.

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