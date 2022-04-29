ماذا قال المواطنون الايرانيون المشاركون في مسيرات يوم القدس؟

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وقال احد المواطنين المشاركين في المسيرات بالعاصمة طهران ، في حوار خاص لقناة العالم خلال التغطية الخاصة بفعاليات احياء يوم القدس العالمي، ان يوم القدس هو يوم الاسلام هذا من كلمة لقائد الثورة الاسلامية حفظه الله ، وايضا الامام الخميني الراحل (قده) قال ان "اسرئيل" يجب ان تمحى من الوجود .

واضاف اننا جئنا لنقول "الموت لاسرائيل" وان شاء الله سيحرر بيت المقدس القبلة الاولى للمسلمين بهمة الشباب الفلسطيني ونحن سنصلي صلاة الشكر في بيت المقدس ونحن نؤكد دعمنا لفلسطين.

وقال مواطن اخر شاركت في المسيرة للدفاع عن الشعب الفلسطيني والانتصار للقدس ، ان هذا الحضور تاكيد على ان الكيان الاسرائيلي يجب ان يزول من الوجود وسنواصل الدرب والمسيرة حتى زوالها وقد جئنا اليوم لندعم الشعب فلسطيني وسندعمه حتى اخر لحظة من حياتنا بدعم قائد الثورة الاسلامية سنبقى في الساحة .

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وقالت مواطنة ايرانية في اخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك ينزل الشعب الايراني الى الساحات ويدعم الشعب الفلسطيني ومنذ سنوات ونحيي هذه المناسبة لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

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