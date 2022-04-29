مواقف إيران عظيمة في دعم القضية الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ البياتي في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بفعاليات يوم القدس العالمي ان القضية الفلسطينية المحور والهدف الاساس للشعوب الاسلامية وعلى رأسها الشعب الايراني.

وقال البياتي إن المواقف الايرانية بشأن القضية الفلسطينية عظيمة مشيرا الى استبدال طهران سفارة "إسرائيل" بالسفارة الفلسطينية، وتصدي الجمهورية الاسلامية لكل محاولات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وشدد البياتي على ان الذين يريدون التفريق بين المسلمين وبين القضية الفلسطينية سيفشلون، مشيدا بتضحيات محور المقاومة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..