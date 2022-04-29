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بالفيديو.. المتحدث بإسم دار الإفتاء في العراق

مواقف إيران عظيمة في دعم القضية الفلسطينية

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث بإسم دار الإفتاء في العراق الشيخ عامر البياتي ان يوم القدس العالمي الذي ارسى قواعده الامام الخميني رحمة الله عليه يعتبر رسالة للعالم والشعب الايراني بشأن الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني.

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ البياتي في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بفعاليات يوم القدس العالمي ان القضية الفلسطينية المحور والهدف الاساس للشعوب الاسلامية وعلى رأسها الشعب الايراني.

وقال البياتي إن المواقف الايرانية بشأن القضية الفلسطينية عظيمة مشيرا الى استبدال طهران سفارة "إسرائيل" بالسفارة الفلسطينية، وتصدي الجمهورية الاسلامية لكل محاولات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وشدد البياتي على ان الذين يريدون التفريق بين المسلمين وبين القضية الفلسطينية سيفشلون، مشيدا بتضحيات محور المقاومة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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