اليمن..مديرية الوحدة تقيم مراسما لاحياء يوم القدس العالمي

العالم-اليمن

وفي الفعاليات بحضور مدير المديرية سامي حُميد، أُكدت الكلمات، أن فلسطين كانت وستبقى البوصلة، والقدس العربية العاصمة الأبدية والتاريخية لها رغم كل محاولات كيان الإحتلال الصهيوني طمس الهوية وتصفية القضية.

وأشارت إلى ضرورة نشر ثقافة المقاومة بين الأجيال الناشئة لكشف وإفشال هذه المحاولات ومواجهة المخططات والأجندات الاستعمارية الهادفة إلى تضليل عقولهم وتشتيتهم.

ولفت المتحدثون، إلى الممارسات الإجرامية لقوات الإحتلال وعمليات التهويد الممنهجة التي تقوم بها، وإغتصاب الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدوا أهمية تضافر كل الجهود الفلسطينية ودول وشعوب الأمة لمواجهة مؤامرات وصلف وغطرسة العدو الصهيوني ونصرة الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت الكلمات، إلى الاحتشاد والمشاركة الكبيرة في المسيرات الجماهيرية بيوم القدس العالمي، انتصاراً للقدس والقضية الفلسطينية .