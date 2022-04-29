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42 إصابة جراء اعتداء الاحتلال على المصلين في الاقصى (صور)

42 إصابة جراء اعتداء الاحتلال على المصلين في الاقصى (صور)
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

اصيب عشرات المعتكفين والمصلين الفلسطينيين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك.

العالم - فلسطين

افادت مراسلة "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتدت، بعد صلاة الفجر، على المصلين والمعتكفين، في المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة، واعتلت الأسطح الملاصقة له، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاههم، ما أدى إلى وقوع عشرات الاصابات في صفوفهم.

وقالت جمعية الهلال الاحمر إن اثنين وأربعين مصليا ومعتكفا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى المبارك.

وأضافت أن طواقمها قدمت الاسعاف الاولي للمصابين، ونقلت 22 منهم لمستشفى المقاصد.

وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن معظم الاصابات في الجزء العلوي من الجسد.

وأقامت الجمعية مستشفى ميدانيا في باب الاسباط للتخفيف على مستشفى المقاصد والتعامل مع الاصابات التي يمكن علاجها.

واكدت الجمعية أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من دخول المسجد الاقصى في بداية المواجهات، واصيب أحد أفرادها برضوض إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن أعداد كبيرة من القوات الخاصة وعناصر الاحتلال لا تزال تتمركز في بعض باحات المسجد الأقصى.

ولفتت، إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من المسجد الأقصى المبارك بعد اعتداءها على المصلين فيه لساعات .

ويُشار إلى أنه، يعتكف الآلاف من المواطنين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ويستعدون لاداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى، اليوم.

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