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ابو مجاهد.. المقاومة الصلبة افشلت مخططات الاحتلال

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

اكد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة ابو مجاهد ان المقاومة الصلبة افشلت تنفيذ مخططات الاحتلال، لافتا الى اننا اليوم في معركة مفتوحة مع العدو الصهيوني وان القدس هي مركز الصراع.

العالم - خاص العالم

واضاف ابو مجاهد في حوار خاص لقناة العالم خلال التغطية الخاصة لفعاليات احياء يوم القدس العالمي، ان الاحرار والرجال والنساء ينتصروا للقدس ويلبوا النداء الذي انطلق قبل 43 عاما ويؤكد على مركزية الصراع مع الكيان الصهيوني.

وتابع ابو مجاهد انه عندما اعلن الامام الخميني (قده) عن اطلاق يوم القدس العالمي كانت الرسالة هي ان تبقى الانظار والقلوب متوجهه نحو القدس ونحو القضية المركزية لهذه الامة ،مشيرا الى انه عندما نرى الحشود التي ترفع راية القدس وفلسطين وتتجهز لاي معركة قادمة محورها القدس هي رسالة للعدو الصهيوني ان القدس لن تستطيعوا ان تنزعوها من قلوبنا ولا عقولنا وان هذه الامة جاهزة للتضحية من اجل القدس والاقصى ومن اجل القضية المركزية قضية فلسطين.

ووجه ابومجاهد التحية للذين ينتفضون بالملايين من اجل القدس وفلسطين والمرابطين في بيت المقدس وباحات المسجد الاقصى المبارك والذين ابطلوا خلال الايام الماضية مخططات الاحتلال الذي سعى بكل جهد لتدنيس المسجد الاقصى المبارك.

واضاف ان بفضل الله وبفضل المقاومة التي انتصرت قبل عام في معركة سيف القدس والتي هددت بتكرار هذه التجربة لم يستطع الاحتلال ان ينفذ هذه المخططات بل كان الاحتلال خائفا امام رسالة وقوة المقاومة وتهديدها بان اي مساس بالمرابطين والمعتكفين والاقصى سيكون مقابله تكرار هذه التجربة والمعركة التي التحم فيها ابطال المقاومة الفلسطينية في غزة واهالي القدس وسجلوا انتصارا فريدا.

وشدد على ان القدس هي المحور هو عنوان للتاكيد على اننا ننظر من يكون الى جانب هذا المحور المنتصر الذي ينتصر لفلسطين واهلها ومن يتآمر على قضية فلسطين والقدس ويقف الى جانب اعداءها.

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