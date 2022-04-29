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في يوم القدس العالمي..

شاهد..كافة المدن الايرانية منصة دعم للقضة الفلسطينية

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

خرج الشعب الايراني بكافة اطيافة وقومياته اليوم في آخر جمعة من شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي الذي ارسى قواعده مفجر الثورة الاسلامية، ليؤكدوا دعمهم الدائم للشعب الفلسطيني.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في طهران خلال التغطية الخاصة بفعاليات يوم القدس العالمي، ان ا كافة المدن والمحافظات الايرانية اليوم تحولت الى منصة دعم للقضية الفلسطينية من اجل رص صفوف الوحدة ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

واضاف، ان المتظاهرين خلال مسيرات يوم القدس العالمي هتفوا بشعارات الحرية والاستقلال ولا للتطبيع والموت لاميركا والموت لـ"اسرائيل".

واشار مراسلنا الى ان الشعب الايراني اليوم ومن خلال هذه المسرات الحاشدة أكد على تمسكه الدائم بأهداف مفجر الثورة السلامية الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه الذي خصص آخر جمعة من شهر رمضان المبارك ليوم القدس العالمي.

وقال احد المشاركين: "نحن منذ 43 عاما نقاتل من اجل ازالة الكيان الصهيوني الذي يحاول ان يقمع ويقتلع الفلسطينيين من ارضهم".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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