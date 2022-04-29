احياء يوم القدس العالمي في محافظة ريمة باليمن

العالم-اليمن

وأكدت كلماتها على أهمية إحياء يوم القدس العالمي لما له من أهمية في استنهاض الأمة تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية والمفصلية للأمة الإسلامية, حسبما نقل موقع يمني برس.

وأشارت كلمات المشاركين من القيادات الأمنية إلى أن أبناء الشعب اليمني هم طليعة الشعوب الحرة في إحياء مناسبة يوم القدس العالمي كون القضية الفلسطينية هي البوصلة المركزية التي تمثل قضية الحق، مجددين تمسكهم بنصرة الأقصى والمقدسات حتى تحريرها من دنس الصهاينة والمحتلين.

ودعا المشاركون في الفعالية إلى الحشود الكبير والخروج المشرف في مختلف الساحات المحددة بمحافظة ريمة التي ستحظى بترتيبات أمنيه تليق بعظمة هذه المناسبة.