الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

احياء يوم القدس العالمي في محافظة ريمة باليمن

احياء يوم القدس العالمي في محافظة ريمة باليمن
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

أحيت شرطة محافظة ريمة، يوم القدس العالمي بفعالية ثقافية وخطابية بحضور رسمي وشعبي.

العالم-اليمن

وأكدت كلماتها على أهمية إحياء يوم القدس العالمي لما له من أهمية في استنهاض الأمة تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية والمفصلية للأمة الإسلامية, حسبما نقل موقع يمني برس.

وأشارت كلمات المشاركين من القيادات الأمنية إلى أن أبناء الشعب اليمني هم طليعة الشعوب الحرة في إحياء مناسبة يوم القدس العالمي كون القضية الفلسطينية هي البوصلة المركزية التي تمثل قضية الحق، مجددين تمسكهم بنصرة الأقصى والمقدسات حتى تحريرها من دنس الصهاينة والمحتلين.

ودعا المشاركون في الفعالية إلى الحشود الكبير والخروج المشرف في مختلف الساحات المحددة بمحافظة ريمة التي ستحظى بترتيبات أمنيه تليق بعظمة هذه المناسبة.

روابط ذات صلة

اليمن..مديرية الوحدة تقيم مراسما لاحياء يوم القدس العالمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البيان الختامي لمسيرات يوم القدس العالمي في إيران

أهالي البصرة يشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي

احياء يوم القدس العالمي في محافظة ريمة باليمن

تحذيرات من مخاطر خروج صراع الحريري - السنيورة عن السيطرة

صورة.. العميد قاآني خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس

السفير الإيراني إيرج مسجدي يوجه رسالة وداع للشعب العراقي بعد انتهاء مهام عمله