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بالفيديو.. دمشق تحمل فلسطين في قلبها

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ببدء توافد الحشود إلى سوق الحميدية بالعاصمة السورية دمشق للمشاركة في المسيرة المركزية باتجاه الجامع الكبير إحياء ليوم القدس العالمي.

العالم - خاص العالم

واضاف مراسلنا في حوار لقناة العالم خلال التغطية الخاصة لفعاليات احياء يوم القدس العالمي، ان الفلسطينيين من المخيمات بالاضافة الى عدد كبير من الاحزاب السياسية السورية والجماهير السوريين يشاركون في المسيرة، لافتا الى ان الشوارع كلها زينت باعلام فلسطين وبرايات يوم القدس العالمي وشعار العام القدس هي المحور،و ان هناك اجراءات امنية كبيرة لحماية المحتشدين ووجود طواقم طبية واسعافية بالاضافة الى الاستنفار الكبير لدى فصائل المقاومة الفلسطنية التي اعدت لهدا اليوم والحشود للمشاركة في المسيرة.

واوضح مراسلنا الى ان الدولة اصدرت تعميم لكل خطباء المساجد في يوم الجمعة ان يذكروا يوم القدس العالمي ويتحدثوا عن اهمية المشاركة فيه ، بالاضافة الى الانجازات التي حققها محور المقاومة.

و قال ابومجاهد ممثل حركة الجهاد الاسلامي في سوريا في حديث لمراسل العالم ان هناك لجنة شكلت للتحضير لمسيرة يوم القدس العالمي وهناك فاعليات كثيرة سبقت هذه المسيرة .

واضاف ان كل الفصائل الفلسطينية والشعب السوري يشارك في هذه المسيرة، لافتا الى ان الامام الخميني (قده) عندما اطلق واعلن ان الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك هي يوم القدس العالمي فقد اصبح هذا يوما عالميا .

وشارا الى ان اليوم ياتي في ظل ظروف عدوان صهيوني على المسجد الاقصى،مؤكدا ان الشعب الفلسطيني سيستمر بالدفاع عن المسجد الاقصى وان محور المقاومة يقدم الدعم وهو السند لشعب فلسطين وللمقاومة الفلسطينية والمستضعفين في الارض وهو دليل على ان هذا المحور هو السند الحقيقي للشعب الفلسطيني واولى القبلتين وثالث الحرمين.

المزيد بالفيديو المرفق..

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