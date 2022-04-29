الشيخ أختري: الأقصى وحد الفصائل الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

قال الشيخ أختري في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بفعاليات يوم القدس العالمي، إن الإمام الخميني (رض) وعدد آخر من علماء قم والنجف في اول ايام انتصار الثورة الاسلامية، أصدروا بيانات تستنكر وتشجب تأسيس كيان الاحتلال في السنوات الأولى من تأسيسه.

واضاف، أن التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية لاسيما في الأسابيع الأخيرة يجعل يوم القدس هذا العام متميزا عن السنوات السابقة.

واشار أخترى الى ان قضية المسجد الأقصى كانت سببا في اجتماع واتحاد الفصائل الفلسطينية وتفاعل الأمة الإسلامية.

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