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الشيخ أختري: الأقصى وحد الفصائل الفلسطينية

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس لجنة دعم الثورة الاسلامية الفلسطينية الشيخ محمد أختري أن موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية من القضية الفلسطينية جاء في الأيام الأولى من انتصار الثورة الإسلامية.

العالم - خاص بالعالم

قال الشيخ أختري في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بفعاليات يوم القدس العالمي، إن الإمام الخميني (رض) وعدد آخر من علماء قم والنجف في اول ايام انتصار الثورة الاسلامية، أصدروا بيانات تستنكر وتشجب تأسيس كيان الاحتلال في السنوات الأولى من تأسيسه.

واضاف، أن التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية لاسيما في الأسابيع الأخيرة يجعل يوم القدس هذا العام متميزا عن السنوات السابقة.

واشار أخترى الى ان قضية المسجد الأقصى كانت سببا في اجتماع واتحاد الفصائل الفلسطينية وتفاعل الأمة الإسلامية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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