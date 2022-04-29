الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء حسين سلامي:راية الدفاع عن فلسطين ومقارعة الاستكبار حملها القائد الامام السيد علي الخامنئي

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البيان الختامي لمسيرات يوم القدس العالمي في إيران

أهالي البصرة يشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي

احياء يوم القدس العالمي في محافظة ريمة باليمن

تحذيرات من مخاطر خروج صراع الحريري - السنيورة عن السيطرة

صورة.. العميد قاآني خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس

السفير الإيراني إيرج مسجدي يوجه رسالة وداع للشعب العراقي بعد انتهاء مهام عمله