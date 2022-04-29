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افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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خليل الحية : نطارد الاحتلال في المحافل الدولية ونهزمه في الساحات السياسية ونلاحقه في القضايا القانونية ونوقف زحف التطبيع في الامة
خليل الحية: من موقع الوفاء بمواقف الرجال نشيد بموقف الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني
خليل الحية: الاحتلال الإسرائيلي يريد حسم المعركة من خلال تهويد القدس ونحن له بالمرصاد
خليل الحية: الاحتلال الإسرائيلي يريد حسم المعركة من خلال تهويد القدس ونحن له بالمرصاد
خليل الحية: نقول للخائفين المطبعين أننا قهرنا الجيش الذي تظنونه لا يقهر
خليل الحية: موقف الإمام الخميني كان صائبا في إعلانه الجمعة الأخيرة من شهر رمضان يوما عالميا للقدس
اللواء سلامي: أقول للفلسطينيين واصلوا جهادكم وكونوا على ثقة أنكم منتصرون
اللواء حسين سلامي: العدو لايعرف سوى منطق القوة
اللواء حسين سلامي: السياسات الاميركية والبريطانية تنص على توفير الامن لهذا الجسم الذي غرس في العالم الاسلامي
اللواء حسين سلامي: طعنوا العالم الاسلامي بخاصرته عبر هذا الكيان الصهيوني
اللواء حسين سلامي: طعنوا العالم الاسلامي بخاصرته عبر هذا الكيان الصهيوني
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش
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