شاهد..احياء يوم القدس ينحر التطبيع

العالم - خاص بالعالم

قال فيصل في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بفعاليات يوم القدس العالمي، ان يوم القدس العالمي يشكل معلما نضاليا ومقاوما، مؤكدا أن الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حينما أطلق يوم القدس العالمي كان يريد ان يقول بان كل الايام والمقاومة والنضال هي من اجل تحرير القدس وصيانة المقدسات الاسلامية والمسحية.

وأكد فيصل، ان مشهد المسيرات الحاشدة لإحياء يوم القدس العالمي في ايران هو مظهر ثقافي وعقيدي وعقايدي وفي نفس الوقت يجدد الموقف الدائم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد فيصل على ان التطورات الدولية ليست لصالح كيان الاحتلال وانما هي لصالح القضية الفلسطينية، مشيرا الى ان معركة سيف القدس واليوم إحياء يوم القدس العالمي هي رد على عمليات التطبيع.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..