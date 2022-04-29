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شاهد..احياء يوم القدس ينحر التطبيع

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد نائب الرئيس المجلس الوطني الفلسطيني على فيصل أن الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه من خلال إطلاق يوم القدس العالمي جعل القضية الفلسطينية محور المقاومة والنضال.

العالم - خاص بالعالم

قال فيصل في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بفعاليات يوم القدس العالمي، ان يوم القدس العالمي يشكل معلما نضاليا ومقاوما، مؤكدا أن الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حينما أطلق يوم القدس العالمي كان يريد ان يقول بان كل الايام والمقاومة والنضال هي من اجل تحرير القدس وصيانة المقدسات الاسلامية والمسحية.

وأكد فيصل، ان مشهد المسيرات الحاشدة لإحياء يوم القدس العالمي في ايران هو مظهر ثقافي وعقيدي وعقايدي وفي نفس الوقت يجدد الموقف الدائم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد فيصل على ان التطورات الدولية ليست لصالح كيان الاحتلال وانما هي لصالح القضية الفلسطينية، مشيرا الى ان معركة سيف القدس واليوم إحياء يوم القدس العالمي هي رد على عمليات التطبيع.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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