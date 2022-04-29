الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فلسطين تدين محاولات "إسرائيل" فرض التقسيم على الأقصى

فلسطين تدين محاولات
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للسلطة الفلسطينية محاولات الكيان الإسرائيلي فرض التقسيم الزماني على الواقع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

العالم - فلسطين

كما أدانت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم للمسجد الأقصى المبارك وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، ما أدى لإصابة العشرات منهم، وإعاقة وصول طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني للجرحى، وتضييق الاحتلال على المصلين من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى.

وقالت إن ذلك كله يجري وسط ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين حرصهم على الوضع القائم أو التعامل بـ"حذر" مع الأوضاع، متسائلة عن "أي حذر هذا؟ فكل تلك الاقتحامات التي تقوم بها يوميا والاعتداءات بالضرب وإطلاق الأعيرة "المطاطية" وقنابل الغاز على المصلين تعتبره إسرائيل تعاملا بحذر".

ورأت الوزارة أن "الحديث عن الوضع القائم واضح أنه الوضع الذي فرضته إسرائيل عبر تقاسمها الزماني للحرم، فهي تريد تثبيت الوضع الذي يجب أن يفرغ فيه الحرم القدسي الشريف من المصلين ما بين الصلوات، لتثبيت أحقية اليهود في الدخول إليه والصلاة فيه، هذا هو التأكيد على ذلك، يريدونه أن يصبح أمرا واقعا".

وتابعت: "يريدون أن يصبح إخراج المصلين ما بين الصلوات وإفراغ الحرم من المصلين هو الأمر الواقع، ويريدون خلال ذلك إدخال المصلين اليهود إليه ليصبح أمرا واقعا، لتثبيت مفهوم التقاسم الزماني للحرم، هذه هي الخطوة الأولى وهذا توجه لفرض واقع جديد سيصبح قائما، ويصبح التواجد اليهودي داخله جزءا من هذا الواقع الجديد".

روابط ذات صلة

'الوفاء للمقاومة': القدس قضية الأمة المركزية ونصرتها واجب ديني

من مخيم اليرموك إلى فلسطين.. القدس هي المحور

أبو مجاهد: يوم القدس يحمل رسالة طمأنة لجمهور امتنا العربية والاسلامية

بالفيديو.. دمشق تحمل فلسطين في قلبها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي يبحث قضية الدفع بالروبل لإمدادات الغاز الروسي

السفير الإيراني بدمشق: يوم القدس يوم الدبلوماسية العامة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

الولايات المتحدة تسجل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى لدى البشر

بمشاركة شعبية واسعة.. مسيرة حاشدة في دمشق بمناسبة يوم القدس العالمي

سلطان السامعي: الشعب اليمني يقف الى جانب فلسطين

بالفيديو.. هلع في مطار تل أبيب بسبب قذيفة من الجولان