الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

سفيرة فلسطين لدى طهران لقناة العالم: القدس عاصمة فلسطين ولايمكن التفريط بها

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

قالت سفيرة فلسطين في ايران سلام الزواوي ان القدس جوهر الصراع وهي عاصمة دولة فلسطين ولايمكن التفريط بها.

العالم - خاص العالم

وعبرت سفيرة فلسطين في حوار خاص لقناة العالم خلال التغطية الخاصة لفعاليات احياء يوم القدس العالمي، عن الشكر لروح الامام الخميني (قده) الذى اوصى ان تكون اخر يوم جمعة في شهر رمضان المبارك في كل عام يوما عالميا بالقدس واستمر على هذا النهج قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي (حفظه الله).

واضافت سفيرة فلسطين ان مكانة القدس الدينية محط اهتمام العالم الاسلامي والعربي ، وهي اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة العربية والاسلامية وهي جوهر الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يكف عن محاولاته المشبوهة لتزيف طابع وهوية مدينة القدس وهي عاصمة الابدية دولة فلسطين ولايمكن التفريط بها.

ووجهت سفيرة فلسطين الشكر للجمهورية الاسلامية الايرانية على ادامتها على احياء هذا اليوم المبارك، بالاضافة الى توجيه الشكر والتحية للشعب الايراني المحب لفلسطين وشعبها.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

البيان الختامي لمسيرات يوم القدس العالمي في إيران

احياء يوم القدس العالمي في محافظة ريمة باليمن

بالفيديو.. دمشق تحمل فلسطين في قلبها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي يبحث قضية الدفع بالروبل لإمدادات الغاز الروسي

السفير الإيراني بدمشق: يوم القدس يوم الدبلوماسية العامة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

الولايات المتحدة تسجل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى لدى البشر

بمشاركة شعبية واسعة.. مسيرة حاشدة في دمشق بمناسبة يوم القدس العالمي

سلطان السامعي: الشعب اليمني يقف الى جانب فلسطين

بالفيديو.. هلع في مطار تل أبيب بسبب قذيفة من الجولان