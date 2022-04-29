شهاب: تطور المقاومة الفلسطينية جاء بدعم من ايران

العالم - خاص بالعالم

وقال شهاب في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بفعاليات يوم القدس العالمي، إن المعادلة الجديدة التي فرضتها المقاومة جعلت العدو الصهيوني أن ينكفء على نفسه بحيث لم يعد قادرا على حسم المعارك العسكرية او خوض حروب استبقافية وتوسعية.

واضاف، أن المقاومة وضعت قواعد اشتباك جديدة مع الكيان الصهيوني حيث ترسخت وتكرست هذه القواعد من خلال الاصرار على المقاومة والصمود وكذلك القدرات التي وصلت اليها سواء المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية.

واشار شهاب الى ان التطور الذي وصلت اليه المقاومة الفلسطينية هو بفضل دعم واسناد والامداد بالخبرات من الجمهورية الاسلامية الايراينة.

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