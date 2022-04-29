الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

نتائج يوم القدس العالمي حتى اليوم

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أوضح هادي السيد افقهي الدبلوماسي الايراني السابق أنه عندما أعلن سماحة الامام الخميني قدس سره عن هذا اليوم هو أسس لمرحلة بناء مواجهة شاملة ومتنوعة وموسعة في مواجهة العدو الصهيوني والهدف النهائي منه هو تحرير كامل الأراضي الفلسطينية السليبة من البحر الى النهر.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لفعاليات احياء يوم القدس العالمي، اشار افقهي الى أن الرمزية التي ركز عليها سماحة الامام الخميني هو يوم القدس العالمي فان هذه الرمزية لها جانب قدسي ولها جانب تراثي وفي شهر رمضان المبارك والذي هو شهر فضيل ويوم الجمعة كذلك يعتبر يوما فضيلا.

وتابع أفقهي :"هذا في الحقيقة العنوان اسس لجبهة ومهد لتأسيس جبهة هي جبهة محور المقاومة اليوم ومن نتائج انتصار تلك الجبهة لا يمكن جردها في قائمة واحدة في تتعلق بالانتصارات الداخلية للمقاومة حيث تظهر للعدو قبل الصديق كيف هزت العمليات الاستشهادية اركان المنظومة الاسرائيلية.

ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتمثل مناسبة يوم القدس العالمي التي دعا الى احيائها الامام الخميني (قد) ،رمزية خاصة للمسلمين حول العالم، وهي الدعوة التي لا زالت تتفاعل رغم مر السنين على اطلاقها، عزيمة ومقاومة وجراة على قول الحق واحقاقه ونصرة المظلومين واسترداد المقدسات من الدنس الصهيوني، وهي مناسبة تعيد القاء الضوء على الحقوق السليبة للفلسطينيين الذي تركوا لوحدهم من دول عربية حملت زيفاً لواء تحرير القدس لسنوات، وسقطت عند اول انعطافة تطبيعية مع الكيان الاسرائيلي تحت العصا الاميركية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

سلامي للصهاينة: أميركا ليست ملاذا آمنا لكم بعد أن أصبحت كبيت عنكبوت

قائد الثورة: مادام الكيان الصهيوني موجودا فكل ايام السنة هي يوم القدس

الشيخ دعموش: حزب الله في ‏الخط الامام لمعركة القدس

شاهد.. مدينة مشهد المقدسة تصدح بإسم فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..الفسطينيون في مخيمات لبنان يحيون يوم القدس

اعتقال النظام البحريني نفيسة العصفور وريحانة الموسوي 2013

الشيخ يزبك: لا يجوز التهاون بعدم التصويت في الانتخابات

شديد: يوم القدس العالمي منعطف هام في تاريخ المنطقة

بالفيديو.. نتائج يوم القدس العالمي حتى اليوم

سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار داخل مسجد في كابل