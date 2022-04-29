نتائج يوم القدس العالمي حتى اليوم

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لفعاليات احياء يوم القدس العالمي، اشار افقهي الى أن الرمزية التي ركز عليها سماحة الامام الخميني هو يوم القدس العالمي فان هذه الرمزية لها جانب قدسي ولها جانب تراثي وفي شهر رمضان المبارك والذي هو شهر فضيل ويوم الجمعة كذلك يعتبر يوما فضيلا.

وتابع أفقهي :"هذا في الحقيقة العنوان اسس لجبهة ومهد لتأسيس جبهة هي جبهة محور المقاومة اليوم ومن نتائج انتصار تلك الجبهة لا يمكن جردها في قائمة واحدة في تتعلق بالانتصارات الداخلية للمقاومة حيث تظهر للعدو قبل الصديق كيف هزت العمليات الاستشهادية اركان المنظومة الاسرائيلية.

ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتمثل مناسبة يوم القدس العالمي التي دعا الى احيائها الامام الخميني (قد) ،رمزية خاصة للمسلمين حول العالم، وهي الدعوة التي لا زالت تتفاعل رغم مر السنين على اطلاقها، عزيمة ومقاومة وجراة على قول الحق واحقاقه ونصرة المظلومين واسترداد المقدسات من الدنس الصهيوني، وهي مناسبة تعيد القاء الضوء على الحقوق السليبة للفلسطينيين الذي تركوا لوحدهم من دول عربية حملت زيفاً لواء تحرير القدس لسنوات، وسقطت عند اول انعطافة تطبيعية مع الكيان الاسرائيلي تحت العصا الاميركية.

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