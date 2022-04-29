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رمزية يوم القدس العالمي التي تحوّلت الى العمل الدؤوب

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد محمد قادري باحث في الشؤون الدولية طهران، ان القضية الفلسطينية لا زالت موجودة بين أحرار العالم، وان المسيرات تأتي بعد هذه الفترة التي عصفت فيها جائحة كورونا بالعالم ما يدل على ان هذه الحادثة مازالت حية وهذه القضية موجودة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لفعاليات احياء يوم القدس العالمي أشار قادري الى أن عملية سيف القدس التي حدثت العام الماضي مازالت تزدهر وتلمع في سماء فلسطين وكانت العمليات في قلب الارض المحتلة وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة.

ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتمثل مناسبة يوم القدس العالمي التي دعا الى احيائها الامام الخميني (قدس سره) ،رمزية خاصة للمسلمين حول العالم، وهي الدعوة التي لا زالت تتفاعل رغم مر السنين على اطلاقها، عزيمة ومقاومة وجراة على قول الحق واحقاقه ونصرة المظلومين واسترداد المقدسات من الدنس الصهيوني، وهي مناسبة تعيد القاء الضوء على الحقوق السليبة للفلسطينيين الذي تركوا لوحدهم من دول عربية حملت زيفاً لواء تحرير القدس لسنوات، وسقطت عند اول انعطافة تطبيعية مع الكيان الاسرائيلي تحت العصا الاميركية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. رمزية يوم القدس العالمي التي تحوّلت الى العمل الدؤوب

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