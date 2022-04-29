قائد الثورة: المطبّعون جرّوا العار الى العالم العربي

العالم - خاص بالعالم

وخلال كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي، اشار اية الله خامنئي الى ان أمريكا اليوم تعاني من هزائم متلاحقة في الساحة السياسية، وان الكيان الصهيوني يتخبط في الساحة السياسية والعسكرية داخل شبكة معقدة من المشاكل.

وقال قائد الثورة الاسلامية إن الدجالون وادعياء حقوق الانسان في اوروبا يتجاهلون جرائم الكيان الصهيوني بحق الاطفال والنساء، مضيفا ان قوة المقاومة ستطيح بالكيان الصهيوني الغاصب بجهادها.

ضمن فعاليات يوم القدس العالمي الذي دعا Add Tagاليه مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني الراحل قدس سره،توجه قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي الى الفلسطينيين والعالم الاسلامي والعربي بكلمة في المناسبة حيا فيها الروح الجهادية للفلسطينيين بمواجهة الة القتل والغطرسة الصهيونية.



اية الله السيد خامنئي قال انه ما دام الكيان الغاصب والمجرم الصهيوني يسيطر على القدس، فإن أيام السنة كلها يجب أن نعتبرها يوم القدس. فالقدس الشريف قلب فلسطين، وكل الأرض المغتصبة من البحر إلى النهر، هي امتداد للقدس.



قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي اكد ان تبلور محور المقاومة كان من أكثر الظواهر بركة في المنطقة مؤكدا ان المقاومة ستطيح بالوجود الصهيوني من فلسطين.



وحول التطبيع الحاصل في المنطقة ادان قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي التوجه الخياني للتطبيع وظاهرة قابلية التطبيع وما قالته بعض الحكومات العربية لأمريكا بضرورة الإسراع في تصفية القضية الفلسطينية .



كما اكد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند لجبهة المقاومة، وهي داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.



اية الله خامنئي اشار الى ان التطورات في المنطقة تنبئ بمعادلة جديدة لفلسطين في يومها وغدها.وقال سماحته ان الكيان الغاصب يتخبط في الساحة السياسية والعسكرية داخل شبكة معقدة من المشاكل.

واضاف ان ما شهدته الساحة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، قد ألغت جميع مشاريع التسوية مع العدو الصهيوني، وهذا يعني بطلان جميع الاتفاقيات السابقة مثل أوسلو، وحل الدولتين، أو صفقة القرن، أو التطبيع المذل الأخير.

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