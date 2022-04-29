الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الإحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى القدس

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

رغم انها تجاوزت الـ80 من العمر، لكنها جاءت ساعية الى القدس لتؤدي صلاة قد تكون الاخيرة فيجمعة اخيرة من الشهر المبارك، هنا عشرات الاف من الفلسطينين شدوا الرحال الى ثالث المساجد التي تشد اليها الرحال لاحياء الجمعة الاخيرة ويوم القدس العالمي.

العالم - خاص بالعالم

المرور الى المدينة المقدسة اشبه بالمرور في حقل من الاشواك وسط نيران لا تنطفأ ورغم ذلك لا يالو الفلسطينييون جهدا في الوصول الى غايتهم.

هنا في ضفة اخرى من حاجز قلنديا العسكري، الالاف من الفلسطينيين شبابا شيبا واطفالا يحاولون المرور عبر الحاجز الى الجهة الاخرى.

المرور يتم في ثلاث مراحل في كل مرحلة تعقيدات يضعهاالاحتلال تجعل الالاف يعودون ادراجهم ويحول الحاجز بينهم وبين المسجد الاقصى بقرار عسكري اسرائيلي.

لكن رغم كل ذلك تظل القدس هي البوصلة التي ترنو اليها العيون والقلوب.

وأما هنا بقلب المدينة المقدسة ورغم الحواجز والمعابر الا أن عشرات الالاف زحفوا وشدو الرحال للصلاة في المسجد الاقصى المبارك احياءا ليوم القدس العالمي.

ويأتي هذا اليوم تتويجا للهبة الشعبية التي انتلاقة من باب العامود واشتعلت شرارتها داخل المسجد الاقصى المبارك منذ اليوم الاول من الشهر الفضيل فف يوم القدس العالمي اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الاقصى المبارك وقامت بالاعتداء على النساء والاطفال والشيوخ مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز اضافة لمحاصرة الالاف من المصلين داخل المصليات وأصابة العشرات منهم.

وعملت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على رفع حالة التأهب في يوم القدس العالمي ونشرت أكثر من تلاثة الالاف شرطي بمختلف أرجاء المدينة المقدسة تحسبا من وقوع مواجهات وحركة التاريخ تؤكد أن الاحتلال زائل لا محالة وسيبقى يوم القدس والقائمون علية نجوما مضيئة في التاريخ الانساني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

سلامي للصهاينة: أميركا ليست ملاذا آمنا لكم بعد أن أصبحت كبيت عنكبوت

البطش: لا خيار أمامنا سوى مقاومة الاحتلال

القُدس، أقدس الأقداس.. ملايين المسلميين يحيون يوم القدس العالمي

ما يحدث في الأقصى وصمة عار على جبين المتخاذلين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النجباء العراقية تجدد وقوفها ضد مشاريع التطبيع

رئيس بيلاروس يؤكد قدرة بلاده على تغلب العقوبات الغربية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-04-2022

بالصور.. هكذا أحيا ابناء الموصل العراقية يوم القدس العالمي

من هو وزیر الدفاع السوری الجدید؟

بالفيديو.. إحياء"يوم القدس العالمي"في المحافظات الإيرانية