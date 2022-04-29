هكذا أحيا مخيم النيرب في حلب السورية يوم القدس العالمي في مخيم النيرب

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لفعاليات احياء يوم القدس العالمي، اشار مراسلنا الى ان هنالك بعض الشباب يجولون شوارع مخيم النيرب حاملين الرايات والأعلام المنددة بالاحتلال وباغتصاب الاراضي الفلسطينية والتي توجه الشكر الى الجمهورية الاسلامية الايرانية والى الامام الخميني قدس سره الذي أطلق يوم القدس العالمي وحدده في الاسبوع الأخير من جمعة شهر رمضان المبارك .

وأضاف كلوندي ان مدينة حلب اليوم كان لها النصيب الأكبر من هذه الفعاليات حيث أن الفعالية الأولى كانت في مخيم النيرب والثانية في مدينة حلب.

ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتمثل مناسبة يوم القدس العالمي التي دعا الى احيائها الامام الخميني (قدس سره)، رمزية خاصة للمسلمين حول العالم، وهي الدعوة التي لا زالت تتفاعل رغم مر السنين على اطلاقها، عزيمة ومقاومة وجراة على قول الحق واحقاقه ونصرة المظلومين واسترداد المقدسات من الدنس الصهيوني، وهي مناسبة تعيد القاء الضوء على الحقوق السليبة للفلسطينيين الذي تركوا لوحدهم من دول عربية حملت زيفاً لواء تحرير القدس لسنوات، وسقطت عند اول انعطافة تطبيعية مع الكيان الاسرائيلي تحت العصا الاميركية.

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