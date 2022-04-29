شاهد.. مدينة مشهد المقدسة تصدح بإسم فلسطين

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم في مشهد خلال التغطية الخاصة بفعاليات يوم القدس العالمي، أن مسيرة يوم القدس العالمي في مشهد انطلقت من شارع امام الرضا عليه اسلام ومن ثم الى مرقد الامام الرضا عليه السلام حيث اقيمت صلاة الجمعة.

وتابع: بنا ان مرقد الامام الرضا عليه السلام يستقبل عشرات الالاف من الزوار من داخل وخارج ايران لهذا شاركوا في مسيرة يوم القدس العالمي، لذا اجتمع كل الاطياف الايراني في مشهد لاحياء يوم القدس العالمي.

واوضح مراسلنا أن احياء يوم القدس العالمي في مدينة مشهد المقدسة لا يختصر على يوم الجمعة انما هناك الكثير من البرامج اقيمت في هذه الايام.

واشار مراسلنا الى ان الطلاب الجانب الذين يدرسون في جامعات مدينة مشهد المقدسة كانت لهم برامج خاصة بهم بمناسبة يوم القدس.

واضاف، ان العتبة الرضوية يوجد فيها باحة تدشن فيها قبل ثلاثة عقود رمز قبة الصخرة وتقام فيها على مدار السنة برامج منوعة لمحور المقاومة والمقاومة الفلسطينة

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