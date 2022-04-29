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قائد الثورة: مادام الكيان الصهيوني موجودا فكل ايام السنة هي يوم القدس

قائد الثورة: مادام الكيان الصهيوني موجودا فكل ايام السنة هي يوم القدس
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الحضور الشعبي والجماهيري الحاشد في مسيرات يوم القدس العالمي، اليوم، كان دفاعا حقيقيا عن القدس.

العالم - إيران

وقال قائد الثورة الاسلامية خلال كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي، إن الشعب الفلسطيني المقاوم يستمد قوته من هذه المسيرات الجماهيرية.

وأكد قائد الثورة الاسلامية على انه ما دام الكيان الصهيوني الغاصب يسيطر على القدس فان كل ايام السنة تعتبر يوم القدس العالمي، مشيرا الى ان الشباب الذين يقومون بعمليات تضحية أصبحوا درعا دفاعيا عن القدس.

واشار آية الله خامنئي الى ان اليوم نرى أمريكا تعاني من هزائم متلاحقة في الساحة السياسية، والكيان الصهيوني يتخبط في الساحة السياسية والعسكرية داخل شبكة معقدة من المشاكل.

ولفت قائد الثورة الاسلامية الى ان الحراك الجهادي للفلسطينيين بالقطاعين الشمالي والجنوبي لاراضي عام 48 تشير الى أن فلسطين تبدلت كلها الى مسرح للمقاومة.

وقال قائد الثورة إن الدجالين وادعياء حقوق الانسان في اوروبا يتجاهلون جرائم الكيان الصهيوني بحق الاطفال والنساء.

وأكد قائد الثورة أن قوة المقاومة ستطيح بالكيان الصهيوني الغاصب بجهادها.

يتبع..

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