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آية الله خامنئي: الحراك الجهادي للفلسطينيين بالقطاعين الشمالي والجنوبي لاراضي عام 48 تشير الى أن فلسطين تبدلت كلها الى مسرح للمقاومة

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

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