وزير الخارجية اللبناني يعلق على قرار وقف إصدار جوازات السفر

العالم - لبنان

وأكد بوحبيب في تصريح صحفي، أن كل من يريد المجيء إلى لبنان لممارسة حقه الدستوري في الانتخابات النيابية المقبلة سيتأمن له الباسبور (جواز السفر) الخاص بالانتخابات، وهذه الكوتا محجوزة ولا خوف عليها".

واضاف: "الوضع المالي صعب جدا، ومن لا يشعر بهذا الأمر كارثة، إذ إنه لم يسبق لدولة أن أوقفت إصدار باسبوراتها لأسباب اقتصادية، إنما ممكن لأسباب أمنية".

وأشار إلى أن "الدبلوماسيين لم يتقاضوا معاشاتهم منذ ثلاثة أشهر حتى الأمس، حيث حول لهم معاش شهر واحد، ومن تم انتدابهم بأمر مهمة لم يتقاضوا بعد أجورهم، لكن رغم كل هذا الوضع الصعب لن نسمح بهذا الأمر أن يؤثر على إجراء الانتخابات، سنحاول ترتيب كل شيء".

من جهة أخرى، أسف بوحبيب "لكون حزب القوات اللبنانية سلك المنحى الشخصي في مقاربة خلافه معي"، معتبرا أنه "كان الأجدى به بدلا من أن يطلب طرح الثقة بي أن يلجأ إلى المرجع القضائي المختص للنظر في ما يشكو منه، وأنا كوزير خارجية ملزم بالانصياع لما يقرره القضاء المعني، وطبعا ليس لما يريده رئيس هذا الحزب أو ذاك".