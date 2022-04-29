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الشيخ يزبك: لا يجوز التهاون بعدم التصويت في الانتخابات

الشيخ يزبك: لا يجوز التهاون بعدم التصويت في الانتخابات
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

حيا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك “المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى وتصديهم البطولي للعدو الإسرائيلي المدجج بسلاح الوحشية”.

العالم-لبنان

وقال الشيخ يزبك الجمعة “يتضح لشعبنا اللبناني يوما بعد يوم مفهوم الحياد والسيادة الذي تجلت أبعاده بالمؤتمر الذي عقد في مكتبة الكونغرس الأميركي تحت عنوان تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني والسلاح، وشارك في المؤتمر بعض الصهاينة وزوجة العميل عامر الفاخوري، ومن لبنان العديد من دعاة الحياد والسيادة من قضاة ومرشحين قد خبرهم اللبنانيون بشعاراتهم وبرامجهم التحريضية على المقاومة وبيئتها”.

واكد الشيخ يزبك “لا بد من تحمل المسؤولية بالتصويت ليحدد صوتكم إرادتكم بالحماية والبناء للوطن العزيز، ولا يجوز التهاون بعدم التصويت”.

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