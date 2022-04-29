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هنية: المسجد الأقصى خط أحمر والمساس به لعب بالنار ويعد محاولة لضرب ركائز الأمة الإسلامية

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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