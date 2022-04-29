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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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كلمة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش
خالد البطش: ان ظروف محور المقاومة اليوم أفضل من ظروف قوى الاستكبار
هنية: سنبقى على عهد المقدسات والشهداء ولن نعترف بإسرائيل
هنية: المسجد الأقصى خط أحمر والمساس به لعب بالنار ويعد محاولة لضرب ركائز الأمة الإسلامية
هنية: فلسطين ليست للفلسطينيين وحدهم بل لكل أحرار العالم
هنية: المقاومة هي الطريق الأقصر لتحرير القدس
هنية: المشرع الصهيوني يرمي إلى ضرب الهوية وتفريغ الارض من ساكنيها
كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية
فعاليات إحياء يوم القدس العالمي
آية الله خامنئي: إيران داعم لجبهة المقاومة ونفذت كلما وعدت
كلمة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش
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