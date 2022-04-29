شاهد: تظاهرة العراقيين بيوم القدس العالمي لماذا تختلف هذا العام؟

خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان العراقيين رفعوا في هذه التظاهرة اعلاماً فلسطينية واعلاماً للمقاومة العراقية وايضاً صوراً لقادة النصر الذين قدموا دماؤهم دعماً للقضية الفلسطينية وضد كل اشكال الاحتلال الامريكي في المنطقة.

واوضح مراسلنا ان الشعب العراقي اليوم يرفع هتافات "الموت لامريكا" و"الموت لاسرائيل"، واعتبرها رسائل عديدة تحمل في طياتها الى الداخل والخارج، الى الداخل بان الشعب العراقي يقف الى جانب المقاومة ويصوت لصالح المقاومة ويقف خلف المقاومة ضد الاحتلال الامريكي للعراق وضد محاولات التطبيع التي بدأت اصواتها ترتفع بشكل نشاز.



واشار الى ان هذا الرفض العراقي لكل اشكال التطبيع سوف يترجم ضمن مشروع قانون البرلمان العراقي، مؤكداً ان الوقفة التظاهرية التضامنية هذه اقيمت في الضفة المقابلة للسفارة الامريكية وهي ايضاً اشارة مباشرة بان الشعب العراقي ضد الاحتلال الامريكي.

ويستضيف مراسلنا الامين العام لحركة حقوق حسين مؤنس.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق التقرير المرفق..