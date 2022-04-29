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شهباز شريف يشيد بمبادرة طهران لإقامة يوم القدس العالمي

شهباز شريف يشيد بمبادرة طهران لإقامة يوم القدس العالمي
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

 اشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمناسبة يوم القدس العالمي بمبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية باعلان هذا اليوم تضامنا مع شعب فلسطين المظلوم، مثمنا تضحيات الشعب الفلسطيني.

العالم - إيران

وقال شهباز شريف في رسالة بمناسبة يوم القدس العالمي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة بدأت أولى مبادراتها لإعلان يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان عام 1979 ، وهو اليوم العالمي للقدس، وأصبح الآن عهدا عالميا لدعم الشعب الفلسطيني وإظهار التضامن معه .

وأضاف شهباز شريف: في كل عام في آخر جمعة من رمضان، ينظم مسلمو العالم مسيرات ضد استمرار احتلال الكيان الإسرائيلي لفلسطين ويعلنون دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني.

واكد على أنه خلال شهر رمضان المبارك، والآن في اليوم العالمي للقدس، تدين باكستان، إلى جانب دول إسلامية أخرى في العالم، اضطهاد الصهاينة لفلسطين وتجدد عهدها بمواصلة دعم قيام دولة فلسطين المستقلة.

ودعا رئيس وزراء باكستان هيئات حقوق الإنسان في العالم ، وخاصة الأمم المتحدة ، إلى القيام بدور في تنفيذ القرارات المتعلقة بفلسطين وضمان الحل السلمي للصراع الفلسطيني.

واستنكر الشعب الباكستاني المسلم، العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى وقمع المصلين الفلسطينيين العزل في الأيام الأخيرة من خلال تنظيم مظاهرات حاشدة في مختلف مدن البلاد، واليوم ، بعد صلاة الجمعة ، أقيمت مسيرات حاشدة في أنحاء باكستان بمناسبة يوم القدس العالمي بمشاركة الأحزاب السياسية والدينية الباكستانية، والتي تعد تعبيرا عن وحدة المسلمين في هذه الدولة المجاورة.

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